《鍾之日記》耶倫訪華無佳音，股市呵欠連連打

《鍾之日記》４月８日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國財政部長耶倫今次訪華，主要議題為中國產能過剩的問題，強調全球市場無法消化中國

大量產出的工業產品，不過從中方官員的反應來看，今次耶倫中國行收穫不大，兩國以自說自話

居多，比如國務院總理李強表示，希望美方要以市場眼光和全球視野，從經濟規律出發，客觀、

辯證看待產能問題，反映中國目前無意改變目前扶持供應端扛起ＧＤＰ的經濟政策。耶倫今午在

北京舉行記者會介紹與中國官員會談情況，重申了美國不尋求與中國脫勾的立場，但對中國內需

疲軟以及在政府大力支持推動下電動汽車、電池和太陽能產品等行業的過度投資表示擔憂，指美

國不會接受新產業像１０年前美國鋼鐵業遭受重創那樣，被中國補貼的進口產品擊垮。

未來美國勢必對中國出口更加嚴防死守，加上美國寬鬆預期減弱，恒指今早低開７３點後反

覆向上，最多曾上升１７１點。但高位缺乏承接，加上Ａ股走軟，恒指亦拾級而下，早段１７１

點升幅全部蒸發。午後恒指反彈乏力，維持窄幅上落，收報１６７３２，微升８點，主板成交近

９９９億元，剛好不到千億關口。



＊Ａ股復市趔趄，白酒領跌＊



滬深股市清明節假後復市，表現不振。人行宣布設立科技創新和技術改造再貸款，額度

５０００億元人民幣，利率１﹒７５％，旨在激勵引導金融機構加大對科技型中小企業、重點領

域技術改造和設備更新項目的金融支持力度，不過對市場刺激不大。美國６月減息預期變弱，中

美財金官員交流未見成果，拖累Ａ股復市首日氣氛，白酒股插水，半導體、券商、地產等板塊同

挫，午後跌幅進一步加大，滬綜指全日下跌０﹒７２％，報３０４７﹒０５點，連續第三個交易

日下跌，深市多股因內部突發事宜閃崩，拖累深成指收跌１﹒５７％，創業板指更跌１﹒８１％

。

兩市全日成交９３１４億元人民幣，較上個交易日（３日）增加１﹒５％，陸股通淨流出則

超過３０億元人民幣。



＊破產危機當前，世茂急跌兩成＊



世茂集團（００８１３）遭建行亞洲入稟提出清盤呈請，涉及財務義務金額約１５﹒８億元

。該股今日最多挫近２成，收跌１８﹒７％。

世茂集團公布指，呈請人建設銀行（亞洲）上周五（５日）向香港高等法院提出對公司的清

盤呈請。但世茂認為，該呈請並不代表公司境外債權人及其他相關方的共同利益，將極力反對該

呈請，並繼續推進境外債務重組。

另外，萬科（０２２０２）稱公司２０２４年內到期境外債有５６億元人民幣，已經提前啟

動了相關置換和還款準備工作，萬科港股全日升１﹒２％。

至於內地樓市表現，清明假期新房成交熱度明顯不及二手房，機構數據顯示，４月４日－６

日重點１０城新建商品住宅成交１３２９套，日均成交４４３套，創近六年新低。分析指，房地

產市場整體仍處在調整趨勢中，新房銷售延續築底格局，長時間市場信心不足也在持續影響成交

周期。部分內房股走弱，雅居樂（０３３８３）挫５﹒５％，融創中國（０１９１８）跌

４﹒８％，華潤置地（０１１０９）跌近２﹒３％。



＊信証人事大變動，ＩＰＯ業務勁縮＊



Ａ股及港股今年表現遠輸外圍市場，直接拖累滬深港三地ＩＰＯ集資額，對於券商業而言無

疑是一種打擊。市傳內地券商一哥中信証券（０６０３０）對超過１００名總部投行股權業務人

員進行調崗，從ＩＰＯ股權崗轉至債權融資、併購重組、投資等業務條線，以緩解ＩＰＯ降速後

帶來的人員壓力。內媒《澎湃新聞》向知情人士了解確認消息屬實。中信証券全日價跌１﹒１％

，報１２﹒３４元。

此前中資券商集體公布業績，已有不少市場人士留意到內地銀行家薪酬已大不如前，除了中

國政府倡導「共同富裕」外，資本市場表現不景也是另外一大原因。有分析指，目前證券行業投

行業務收入下降是普遍現象，因此不少券商都在考慮人員成本，調崗、裁員皆有。有行業人士表

示，隨著監管統籌一二級市場平衡，階段性收緊ＩＰＯ節奏，出不了項目的背景下，券商勢必要

考慮人員成本。

不過今日其他內地券商股仍升多跌少，招商證券（０６０９９）升４﹒３％，華泰六八八六

（０６８８６）升３﹒９％，廣發証券（０１７７６）漲３﹒２％，國泰君安（０２６１１）升

３﹒１％，海通證券（０６８３７）揚２﹒２％。





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