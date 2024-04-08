《Ａ股焦點》世茂股份跌２％，母企世茂集團極力反對建銀清盤呈請

《經濟通通訊社８日專訊》再增一家內房龍頭面臨破產風險，世茂集團（００８１３）公布

，建設銀行（亞洲）本月５日向香港高等法院提出對該公司的清盤呈請，涉及財務義務金額約

１５﹒８億港元。世茂集團表示，公司認為該呈請並不代表公司境外債權人及其他相關方的共同

利益。為保障其相關方利益，將極力反對該呈請，並繼續推進境外債務重組以最大化其相關方的

價值。誠如３月２５日公告所披露，公司一直與其境外債權人進行善意重組討論，並承諾繼續就

其境外重組事宜與境外債權人積極溝通，稱鼓勵所有境外債權人仔細考慮公告所簡述的重組方案

並支持落實重組。

港股世茂集團現價插水１２﹒１％，報０﹒４港元，世茂集團旗下商業地產公司世茂股份

（滬：６００８２３）現價跌１﹒８％，報１﹒０８元人民幣。

至於流動性風險存疑的萬科（０２２０２）（深：０００００２）稱公司２０２４年內到期

境外債有５６億元人民幣，已經提前啟動了相關置換和還款準備工作，萬科Ａ價跌２﹒１％，報

８﹒０２元人民幣。

部分地產股陪跌，南山控股（深：００２３１４）挫４﹒７％，保利發展

（滬：６０００４８）跌１﹒９％，中華企業（滬：６００６７５）跌１﹒７％，金地集團

（滬：６００３８３）走低１﹒６％，大悅城（深：００００３１）、信達地產

（滬：６００６５７）跌１﹒１％。（ｅｙ）



