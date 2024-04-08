【外儲回升】３月外儲回升至３﹒２４萬億美元，黃金儲備十七連增

《經濟通通訊社８日專訊》國家外匯管理局公布，截至３月末，中國外匯儲備規模為
３２４５７億美元，較２月末上升１９８億美元，升幅為０﹒６２％。這是外匯儲備連續第二個
月增加，也是時隔兩年多、自２０２２年１月以來外儲規模重回３﹒２４萬億美元以上。
外匯局表示，２０２４年３月，受主要經濟體貨幣政策及預期、宏觀經濟數據等因素影響，
美元指數上漲，全球金融資產價格總體上漲。在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，當
月外匯儲備規模上升。
專家認為，鑒於中國經濟呈現良好恢復態勢，外貿保持韌性，發達經濟體逐步向降息過渡，
制約美元上行空間，未來一段時間我國外匯儲備規模有望繼續保持在３萬億美元以上。
＊黃金儲備增持幅度已有收斂＊
黃金儲備方面，中國３月末黃金儲備７２７４萬盎司，２月末為７２５８萬盎司，環比增加
１６萬盎司，為連續第１７個月增加。
２０２２年１１月以來，中國黃金儲備已經連續１７個月增加，增持規模合計已經超過
１０００萬盎司。期間，最大的單月新增規模為２０２２年１１月的１０３萬盎司，最小新增規
模即為２０２４年３月的１６萬盎司。整體來看，近五個月單月新增黃金儲備規模均沒有超過
４０萬盎司，增持幅度已有收斂。
匯管研究院副院長趙慶明指，與主要發達國家相比，中國儲備資產中的黃金佔比較小，適度
增持黃金很有必要。此舉既有利於國際儲備多元化，實現保值增值，也有利於支持人民幣國際化
。（ｌｃ）
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