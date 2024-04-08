【人行操作】支持科技創新和技術改造，人行推５千億再貸款新工具

《經濟通通訊社８日專訊》為落實推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新的決策部署

，人民銀行宣布設立科技創新和技術改造再貸款，額度５０００億元（人民幣．下同），利率

１﹒７５％，旨在激勵引導金融機構加大對科技型中小企業、重點領域技術改造和設備更新項目

的金融支持力度。

人行指，本次科技創新和技術改造再貸款利率１﹒７５％，期限１年，可展期２次，每次展

期期限１年。發放對象包括國家開發銀行、政策性銀行、國有商業銀行、中國郵政儲蓄銀行、股

份制商業銀行等２１家金融機構。

具體流程是，金融機構根據企業申請，參考行業主管部門提供的備選企業名單和項目清單，

按照風險自擔的原則，自主決策是否發放貸款及發放貸款條件。金融機構向人民銀行申請再貸款

，人行對貸款台帳進行審核，對於在備選企業名單或項目清單內符合要求的貸款，按貸款本金的

６０％向金融機構發放再貸款。



＊人行：對原有科技創新再貸款、設備更新改造專項再貸款的政策接續＊



人行表示，此次設立的科技創新和技術改造再貸款是對原有科技創新再貸款和設備更新改造

專項再貸款的政策接續，在總結兩項工具經驗的基礎上進行改革完善，支持金融機構提升金融服

務質效，更好滿足科技創新、技術改造和設備更新領域的融資需求。

此前，人行分別在２０２２年４月和９月設立了科技創新再貸款和設備更新改造專項再貸款

，額度分別為４０００億元和２０００億元，其中科技創新再貸款還曾於２０２２年末增補過

２０００億元額度。這兩項工具均已於２０２２年１２月末到期。不過，人行公布的結構性貨幣

政策工具使用情況顯示，其餘額仍有增減。截至２０２３年１２月末，科技創新再貸款期末餘額

２５５６億元，設備更新改造專項再貸款餘額１５６７億元。（ｌｃ）

