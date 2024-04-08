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AH股新聞

08/04/2024 14:03

《中國要聞》習近平晤越南國會主席，稱續推進中越命運共同體建設

　　《經濟通通訊社８日專訊》據《央視新聞》報道，國家主席習近平今天在北京人民大會堂會
見越南國會主席王庭惠。
　　習近平強調，當前國際和地區形勢發生深刻複雜變化，捍衛社會主義制度、維護國家穩定和
發展，是中越雙方共同利益所在。雙方要以高水平互信鑄牢中越命運共同體意識，以高質量合作
夯實中越命運共同體根基，以高度政治智慧推進中越命運共同體建設。中方願同越方加強治黨治
國理政經驗交流，發揮好中越雙邊合作指導委員會的統籌協調作用，加快推進共建「一帶一路」
倡議同「兩廊一圈」戰略對接。希望雙方立法機構深化各層級交流合作，加強立法監督經驗等互
學互鑒，為增進兩國民間友好發揮重要作用。
　
＊習近平會見法國梅里埃基金會主席梅里埃夫婦＊
　
　　同日，習近平會見法國梅里埃基金會主席梅里埃夫婦。習近平梅里埃基金會長期以來對中法
關係發展以及中國衛生健康事業的關心和支持表示贊賞。
　　習近平表示，今年是中法建交６０周年，中方珍視中法友誼，願同法方進一步加強高層交往
，密切交流合作，推動中法關係邁上更高水平。長期以來，中法在衛生健康領域開展了一系列合
作，取得豐碩成果，歡迎梅里埃基金會繼續同中方深化合作。（ｒｙ）

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