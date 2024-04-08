《Ａ股行情》滬指低開０﹒３９％，人行掏新工具，政策降息又吹風

《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行貨幣政策委員會此前召開２０２４年第一季度例會，新

表述包括充實貨幣政策工具箱，以及關注長期收益率變化，結果人行最新宣布設立科技創新和技

術改造再貸款，額度５０００億元（人民幣．下同），利率１﹒７５％，引導金融機構加大對科

技型中小企業、重點領域技術改造和設備更新項目的金融支持力度。

不過美國６月減息預期變弱，拖累Ａ股市場氣氛，滬綜指低開０﹒３９％，報

３０５７﹒３３點，深成指低開０﹒３４％，創業板指低開０﹒３２％，有色股繼續造好，白酒

、券商股走低。

在經濟前景持續承壓的情況下，內媒再度吹風開啟降息預期。《每日經濟新聞》引述東方金

誠首席宏觀分析師王青稱，今年年中前後ＭＬＦ（中期借貸便利）操作利率有可能會下調，全面

降準也有望再度落地；據《上海證券報》則引述多位銀行業人士表示，今年上半年內可能會出現

第四輪的商業銀行存款降息潮，不排除在本月就會落地，以緩解政策降息所帶來的淨息差壓力，

下調幅度或將介乎１０個基點至１５個基點。

再有內房龍頭遭遇清盤風險，世茂集團（００８１３）表示建設銀行（亞洲）股份有限公司

日前已在香港提出對該公司的清盤呈請。

人民銀行昨日（７日）進行２０億元７天期逆回購，淨回籠３９８０億元，今早再宣布進行

２０億元７天期逆回購，本日零投放零回籠。

國務院總理李強與訪華的美國財政部長耶倫會面，李強稱希望美方要以市場眼光和全球視野

，從經濟規律出發，客觀、辯證看待產能問題，至於美國財政部表示，耶倫已向中方就中國的工

業產能過剩問題提出了關注。（ｅｙ）

