《Ａ股行情》滬綜指復市半日收跌０﹒１７％，創業板指跌近１％

《經濟通通訊社８日專訊》在經濟前景持續承壓的情況下，內媒再度吹風開啟降息預期。《

每日經濟新聞》引述東方金誠首席宏觀分析師王青稱，今年年中前後ＭＬＦ（中期借貸便利）操

作利率有可能會下調，全面降準也有望再度落地。不過美國６月減息預期變弱，拖累Ａ股市場復

市首日氣氛，白酒股插水，半導體、券商、地產等板塊同挫，滬綜指半日維持下跌０﹒１７％，

報３０６３﹒９５點，深成指跌０﹒７５％，創業板指更跌０﹒９６％。

兩市半日成交６００７億元，與上個交易日（３日）同時段成交相若，陸股通淨流出則接近

３０億元。



＊世茂股份跌近３％，母企遭中資行申破產＊



再有內房龍頭遭遇清盤風險，世茂集團（００８１３）表示建設銀行（亞洲）股份有限公司

日前已在香港提出對該公司的清盤呈請。世茂集團旗下商業地產公司世茂股份

（滬：６００８２３）現價挫２﹒７％，報１﹒０７元；至於流動性風險存疑的萬科

（深：０００００２）稱公司２０２４年內到期境外債有５６億元，已經提前啟動了相關置換和

還款準備工作，萬科Ａ價跌１﹒７％，報８﹒０５元。

節後白酒股急挫，瀘州老窖（深：０００５６８）挫５﹒２％，五糧液

（深：０００８５８）跌４﹒６％，今世緣（滬：６０３３６９）、口子窖

（滬：６０３５８９）跌３﹒９％，股王貴州茅台（滬：６００５１９）跌２﹒６％。



＊海能達遭美全面禁售，股價無懸念跌停＊



海能達（深：００２５８３）繼續被摩托羅拉公司狙擊侵權問題，最新被美國法院頒令，禁

止公司在世界任何地方銷售任何含有對講機技術的產品，且在公司完全遵守法院命令前每日須支

付１００萬美元。海能達目前在電商平台下架所有產品，股價無懸念跌停，報４﹒２４元。

採納股份（深：３０１１２２）因美國加強監管，公司旗下注射器類產品遭進口警示，意味

著相關產品在美國海關處毋須檢查即可進行扣留。採納股份遭重創，股價急插兩成跌停，報

２１﹒１９元。（ｅｙ）

