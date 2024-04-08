《Ａ股行情》滬指收跌０﹒７％深成指挫１﹒５％，白酒股跌外資走

《經濟通通訊社８日報道》滬深股市清明節假後復市，表現不振。人行宣布設立科技創新和

技術改造再貸款，額度５０００億元（人民幣．下同），利率１﹒７５％，旨在激勵引導金融機

構加大對科技型中小企業、重點領域技術改造和設備更新項目的金融支持力度。不過，對市場刺

激不大，加上美國６月減息預期變弱，中美財金官員交流未見成果，拖累Ａ股復市首日氣氛，白

酒股插水，半導體、券商、地產等板塊同挫，午後跌幅進一步加大，滬綜指全日下跌０﹒７２％

，報３０４７﹒０５點，連續第三個交易日下跌，深市多股因內部突發事宜閃崩，拖累深成指收

跌１﹒５７％，創業板指更跌１﹒８１％。

兩市全日成交９３１４億元，較上個交易日（３日）增加１﹒５％，陸股通淨流出則超過

３０億元。

美國財政部長耶倫今日在北京與人民銀行行長潘功勝舉行會晤，預計討論就金融衝擊進行模

擬演習。



＊白酒庫存見壓力，茅台急跌約３％＊



貴州茅台（滬：６００５１９）旗下飛天茅台批發價顯著下跌，有外界指出，茅台放量供應

２０萬瓶巽風酒（３７５毫升裝）是茅台酒批價波動的原因之一。不過茅台對內媒表示，巽風酒

計劃量佔茅台酒全年投放量比重小，不會對茅台酒價格體系產生影響，並強調目前茅台酒動銷情

況良好。貴州茅台全日股價仍挫２﹒８％，報１６６６﹒６６元。

其他白酒股方面，瀘州老窖（深：０００５６８）瀉６﹒４％，金種子酒

（滬：６００１９９）挫５﹒６％，五糧液（深：０００８５８）跌４﹒７％，酒鬼酒

（深：０００７９９）走低４﹒６％，今世緣（滬：６０３３６９）跌４％。

人行連續第１７個月增加黃金儲備，金價持續攀升，黃金股表現遠遠勝於其他概念，曉程科

技（深：３００１３９）飆１８﹒１％，白銀有色（滬：６０１２１２）、萊紳通靈

（滬：６０３９００）、東方鋯業（深：００２１６７）、金貴銀業（深：００２７１６）、西

部黃金（滬：６０１０６９）等集體漲停。



＊信証啟人事調動，因ＩＰＯ業務遇冷＊



市傳內地券商一哥中信証券（滬：６０００３０）對超過１００名總部投行股權業務人員進

行調崗，從ＩＰＯ股權崗轉至債權融資、併購重組、投資等業務條線，以緩解ＩＰＯ降速後帶來

的人員壓力。內媒《澎湃新聞》向知情人士了解確認消息屬實，中信証券股價跌１﹒３％。

海能達（深：００２５８３）繼續被摩托羅拉公司狙擊侵權問題，最新被美國法院頒令，禁

止公司在世界任何地方銷售任何含有對講機技術的產品，且在公司完全遵守法院命令前每日須支

付１００萬美元。海能達目前在電商平台下架所有產品，股價無懸念跌停，報４﹒２４元，更錄

得４０萬手封單。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５３６﹒４１ －０﹒８８

上證綜合指數 ３０４７﹒０５ －０﹒７２ ４２１８﹒０８

上證Ａ股指數 ３１９４﹒５３ －０﹒７２

深證成份指數 ９３９４﹒６１ －１﹒５７ ５０９５﹒６４

深圳創業板指數 １８０７﹒０５ －１﹒８１

上證Ｂ股指數 ２５４﹒８０ －０﹒８９ １﹒２８

深證Ｂ股指數 １０８６﹒１７ －０﹒９５ １﹒１３

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