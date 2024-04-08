《Ａ股焦點》科創板首批公司睿創微納跌停板，實控人馬宏被留置

《經濟通通訊社８日專訊》睿創微納（滬：６８８００２）７日晚間公告，公司於２０２４

年４月４日收到國家監察委員會簽發的《留置通知書》和《立案通知書》，對公司實控人、董事

長兼總經理馬宏實施留置。公告未披露馬宏被留置原因及相關進展。睿創微納今早開市大跌，並

迅即插２０％至跌停板。

睿創微納在公告中稱，馬宏在留置期間暫時無法履行董事長等職責。經公司所有董事推舉，

公司董事、副總經理王宏臣代為履行董事長職責，副總經理江斌代為履行總經理職責。公司已成

立以黨委書記、董事兼副總經理趙芳彥為組長的應急工作小組，積極推進各項工作有序進行。目

前生產經營情況一切正常。

睿創微納在２０１９年上海科創板上市，是首批科創板上市企業之一。今年５３歲的馬宏是

睿創微納控股股東，目前持有公司約１５﹒３４％的股份。

睿創微納在招股書中解釋實控人認定時稱，從對公司的歷史發展貢獻來看，馬宏是公司創始

人、技術帶頭人，對公司歷代產品的研發和投入商業應用起到了舉足輕重的作用，是公司發展過

程中的領軍人物。上市後，睿創微納亦屢次在財報中強調，馬宏是公司核心技術人員，公司的技

術團隊以馬宏為首

睿創微納業務以紅外產品為主，超八成收入來自紅外熱成像產品。此外，其業務亦涵蓋微波

、激光等多維感知領域。（ｃｔ）

