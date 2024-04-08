【人行操作】人行２０億逆回購利率持平，零投放零回籠

《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行公布，今日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回

購，中標利率持平１﹒８％。

公開市場今日有２０億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。

昨日（４月７日）為交易日，人行進行２０億元逆回購，當日共有４０００億元逆回購到期

，即淨回籠３９８０億元，４月１日－７日全周共收水８４２０億元。

本周（４月８日至４月１２日），人行公開市場有６０億元逆回購到期，周一至周三均到期

２０億元，周四及周五沒有逆回購到期。

人行貨幣政策委員會今年首季例會提到要精準有效實施穩健的貨幣政策，更加注重做好逆周

期調節；加大已出台貨幣政策實施力度，同時在經濟回升過程中，也要關注長期收益率的變化。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，年中前後ＭＬＦ操作利率有可能實施年內首次下調，全

面降準也有望再度落地。這不僅有助於引導信貸、社融合理增長，推動企業融資和居民信貸成本

穩中有降，也能為今年地方債務風險化解提供有利的環境。王青並判斷，後期監管層或將通過遏

制資金空轉、有效引導市場預期等方式，推動１０年期國債收益率回歸圍繞政策利率的常態化波

動，同時也會更加重視長期收益率偏低背後的經濟含義。（ｓｌ）







