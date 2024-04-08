《Ａ股動向》海能達涉藐視美國法庭停售所有產品，曾被稱小華為

《經濟通通訊社８日專訊》有專網通信「小華為」之稱的深圳民企－－海能達

（深：００２５８３）在被判定竊取摩托羅拉專利後，仍然出售其新一代無線電產品Ｈ系列，在

被摩托羅拉指控拖欠專利費後，美國法院最新頒令，禁止海能達在世界任何地方銷售任何含有對

講機技術的產品，且在公司完全遵守法院命令前每日須支付１００萬美元。

海能達的天貓旗艦店網頁上，貼上了有關公司遵守法院命令的緊急通知，宣布店舖商品已經

下架。

在２０１７年及２０１８年，摩托羅拉公司在美國法院分別指控海能達竊取其商業秘密和侵

權，在海能達一審被判敗訴後，再於本月被摩托羅拉指控拖欠其無線電產品系列的專利費，聯邦

法官啟動了針對海能達的藐視法庭訴訟程序，結果海能達在其官網發布公告稱，根據美國法院的

法令，在另行通知之前，海能達不得在世界任何地方銷售任何含有對講機技術的產品。

此前海能達在業績預告顯示，當前公司傳統涉訴產品已基本停產，新一代的Ｈ系列產品則「

不受訴訟影響」，然而摩托羅拉聲稱，海能達的Ｈ系列產品同樣侵犯了摩托羅拉商業秘密和版權

保護。

內媒引述海能達內部人士指，公司法務團隊在積極與美國法院交涉，在無進一步進展之前，

對此事暫無回應。（ｅｙ）

