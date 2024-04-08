《神州券商》中信証券ＩＰＯ業務逾百員工被調整至其他業務

《經濟通通訊社８日專訊》Ａ股及港股今年表現遠輸外圍市場，直接拖累滬深港三地ＩＰＯ

集資額，對於券商業而言無疑是一種打擊。市傳內地券商一哥中信証券（０６０３０）

（滬：６０００３０）對超過１００名總部投行股權業務人員進行調崗，從ＩＰＯ股權崗轉至債

權融資、併購重組、投資等業務條線，以緩解ＩＰＯ降速後帶來的人員壓力。內媒《澎湃新聞》

向知情人士了解確認消息屬實。

中信証券去年年報顯示，公司支付給高級管理人員的稅前報酬總額共９４６３萬元人民幣，

同比減少約９％。

報道指，目前證券行業投行業務收入下降是普遍現象，因此不少券商都在考慮人員成本，調

崗、裁員皆有。有行業人士表示，隨著監管統籌一二級市場平衡，階段性收緊ＩＰＯ節奏，出不

了項目的背景下，券商勢必要考慮人員成本。

對於中信証券收縮業務，亦有不少人會聯想到，此前中信証券因聯綱光電上市案遭深交所啟

動現場督導，反映監管部門質疑該行在此次保薦項目中的執業質量和風險控制能力。盡管中信証

券今年內的保薦ＩＰＯ項目至今未曾被否決的情況，不過曾主動撤回多個項目。有內媒曾經評價

，股民苦中信証券久矣，因該行去年保薦上市的３０家公司足足有２１家破發，而歷年來保薦的

項目中，亦不乏出現上市後「業績變臉」和被曝「財務造假」等問題。（ｅｙ）

