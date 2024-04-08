《中國房產》機構：清明假期新房日均成交４４３套，近六年新低

《經濟通通訊社８日專訊》據諸葛數據研究中心監測數據顯示，今年清明假期樓市總體仍處

於緩慢修復階段，成交延續元旦、春節趨勢，即新房熱度不及二手房。今年清明假期（４月４日

－６日）重點１０城新建商品住宅成交１３２９套，日均成交４４３套，為近六年新低；由於去

年清明假期僅有１天，按同周期總量與２０２２年及以前的清明假期對比來看，今年成交成色不

佳，總成交量較２０２２年的２１９０套下降３９﹒３２％。

諸葛數據研究中心認為原因有二，一方面，今年清明假期期間出遊熱情上漲，或在一定程度

上導致購房需求釋放滯緩。另一方面，今年以來，房地產市場整體仍處在調整的趨勢中，新房銷

售延續築底格局，長時間的市場信心不足也在持續影響成交周期。

成交上漲城市中，上海、佛山、溫州今年清明假期新房成交表現好於２０２２年，其中，上

海漲幅翻倍領先，總成交量由２０２２年同期１４４套增長至２９０套，在適度寬鬆的購房環境

及優質改善盤推新下，成交出現明顯回溫；佛山、溫州亦現初步改善跡象，較２０２２年分別上

漲３６﹒１９％、５﹒３６％。

多數城市成交延續下滑態勢，其中，南京近兩年清明假期新房成交持續遇冷，新建商品住宅

成交量自２０２２年的１７２套、２０２３年僅一天假期成交的１０８套降至今年三天假期僅成

交２１套，降幅為８７﹒７９％；與之類似的還有北京、成都、武漢、韶關，新房成交活躍度均

連續兩年走弱。



＊清明假期二手房熱度較新房高，重點六城僅北京下滑＊



二手房方面，成交走勢穩於新房，總成交量超越２０２２年清明假期。數據顯示，今年清明

假期重點６城二手住宅成交５９６套，較２０２２年清明假期、２０２３年清明假期分別上漲

８７﹒４２％、４６﹒０８％。具體城市來看，除北京失力下滑外，其餘５城成交量均較

２０２２年有所增多，其中，青島二手住宅成交量由２０２２年清明「０」網簽上升１２２套，

深圳、無錫、東莞、佛山漲勢亦較強勁，成交量漲幅均超８０％。（ｓｌ）

