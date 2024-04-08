《中國要聞》清明節３天假期１﹒１９億人次國內遊，較疫前增一成

《經濟通通訊社８日專訊》據文旅部數據，２０２４年清明節假期３天（４月４日－６日）

，全國國內旅遊出遊１﹒１９億人次，按可比口徑較２０１９年同期增長１１﹒５％；國內遊客

出遊花費５３９﹒５億元人民幣，較２０１９年同期增長１２﹒７％。按此計算，人均消費超過

４５０元人民幣。

另據交通運輸部數據，清明節假期全社會跨區域人員流動量逾７﹒４億人次，日均逾２﹒４

億人次，比去年同期日均增長５３﹒５％，比２０１９年同期日均增長１８﹒９％。其中，鐵路

客運量４９６８﹒２萬人次，日均１６５６﹒１萬人次，比去年同期日均增長７５﹒１％，比

２０１９年同期日均增長２０﹒６％。

公路人員流動量逾６﹒８億人次，日均２２７６４萬人次，比去年同期日均增長５２﹒３％

，比２０１９年同期日均增長１９﹒６％。水路客運量２７４﹒９萬人次，日均９１﹒６萬人次

，比去年同期日均增長８４﹒９％，比２０１９年同期日均下降５１﹒２％。民航客運量

５０３﹒４萬人次，日均１６７﹒８萬人次，比去年同期日均增長２１﹒９％，比２０１９年同

期日均增長０﹒３％。



＊清明假出入境人數接近疫前水平，港澳為出境遊首選＊



簽證政策優化之下，清明節假期出入境遊顯著增長。據文旅部數據，今年清明節假期３天，

入境遊客１０４﹒１萬人次，出境遊客９９﹒２萬人次，出入境旅遊人數接近２０１９年同期水

平。

同程旅行（００７８０）數據顯示，香港、澳門仍是出境遊首選，曼谷、吉隆坡、東京出境

遊熱度較高，其中曼谷－芭提雅、泰國－新加坡－馬來西亞等東南亞旅遊線路較為熱門。數據並

顯示，入境機票最熱門的目的地為上海、北京、廣州；清明前夕港澳居民對廣州、深圳、珠海的

旅遊信息關注度顯著增長，相關搜索量同比增長７８％。此外，攜程（０９９６１）平台上，清

明節假期來自曼谷、吉隆坡、首爾、東京、倫敦的旅客入境訂單最多，預訂入境遊接送機的訂單

量同比增長２１８％。（ｓｌ）

