《中國房產》北京通州樓盤「買一送一」，買預售房送山東海景現房

《經濟通通訊社８日專訊》內地催谷樓市招數已經出到「買一送一」？內地地產圈近日盛傳

北京通州有樓盤在清明節假期展開「買一送一」活動，買７７平方米兩房住宅免費送一套山東煙

台的１０８平方米海景現樓。內媒引述該樓盤相關負責人表示，促銷活動僅限預售房源，且需要

全款支付，並在４月３０日前完成網簽；銷售政策均符合所在城市監管部門的有關規定。

據內媒報道，推出這項活動的樓盤為通州區梨園鎮的「招商．璀璨公元」，除現樓銷售部分

外，預售房源已銷售近九成，此次促銷是針對剩餘的預售房源，並聯動旗下山東樓盤一同去化。

該樓盤的銷售人員介紹，如果不參加買一送一活動，房價約為４３０萬元（人民幣．下同）至

４４０萬元，且是精裝交付；如果參與活動，可獲贈一套煙台１０８平方米的房源，而煙台的房

源是毛坯交付，距海邊約１０分鐘路程，總價約為４６０萬元至４７０萬元。

另有消息指，該通州區樓盤還在清明節期間推出福利，即４月４日至６日期間買樓、４月

３０日前網簽，再送招商伊頓號郵輪遊８天７晚特別航次，並有機會抽取「煙台３天兩晚自由行

」大獎。該樓盤銷售人員表示，郵輪和抽獎活動均已結束。（ｓｌ）

