  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

08/04/2024 13:55

【ＦＯＣＵＳ】清明消費再添景氣，香港需揚自身長板

　　【ＦＯＣＵＳ】中國服務業ＰＭＩ持續擴張之際，緊接春節出遊人次井噴，剛結束的清明小
長假，國內遊客人均消費再超越２０１９年同期水平。經濟回升訊號日顯，央媽一邊續派幣策護
航定心丸，另一邊卻似不急於托舉匯率。眼見內地出行、餐飲、票房、商品消費齊火，復活節期
間被戲稱淪為「空城」的香港，要如何搭上這班開往春天的復甦列車？
　
＊政策顯效，經濟似觸底回升＊
　
　　國家文旅部公布，清明小長假（４月４日－６日）國內旅遊出遊錄１﹒１９億人次，出遊花
費５３９﹒５億元（人民幣．下同），分別較２０１９年同期增長１１﹒５％、１２﹒７％。人
均計，遊客消費４５３﹒４元，雖然僅比２０１９年同期增加４﹒９元，卻是過去逾三年來數個
節假日首見收復「旺丁旺財」失地。
　　除了出遊，從清明檔票房刷新歷史紀錄，到美團日均消費交易額按年增３９％；從小米
ＳＵ７汽車試駕熱，到發達城市家電以舊換新銷售潮，高頻數據顯示製造業、服務業復甦，受益
大幅度降準、超預期ＬＰＲ減息、ＰＳＬ重啟等而加速。
　　吸取去年年初經濟回暖半途夭折的教訓，央媽最新貨幣政策例會重申有效需求不足、社會預
期偏弱等挑戰，明言「充實貨幣政策工具箱」；結合去年１０月中央金融工作會議最高層的講話
，或意味快將出手在公開市場操作中逐步增加國債買賣，以更好引導銀行間市場利率，暢通貨幣
政策傳導機制。
　
＊增國際化供給，創造新需求＊
　
　　目前，中國十年期國債收益率已跌破２﹒３％，令人民幣兌美元在清明長假前趨近２％弱端
交易下限。不過，周一人民幣兌美元中間價並未顯著走高，或意味央媽在確保匯率不快速貶值的
前提下
，並不急於逆中美利差而強行托舉匯率。
　　人幣低水短期難見逆轉，港人北上消費倍添動因，本地零售市道如何吸引人氣？簡而言之，
創新供給，提高質素。既然眾所周知香港無法靠跟內地「鬥平」取勝，撇除價格短板難以一時補
齊，唯有發展自身長板－－國際化。
　　盡管早前跟樂壇天后Ｔａｙｌｏｒ　Ｓｗｉｆｔ失之交臂，但從剛落幕的七欖吸引逾十萬觀
眾入場，以及早前有新疆球迷不遠萬里來港爭睹球王風采，都足見國際化盛事吸引力。此外，遍
布香港的老街窄巷、海濱長廊，如規劃改建為上海新天地、成都太古里式的中西合璧、新舊共生
的特色街區，吸引國際設計和本土文創進駐，亦勢比露天魚蛋、維港煙火更能長久吸引人氣。　
　　　　

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金