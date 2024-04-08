《中國要聞》內地鼓勵民企投資基建，特許經營最長期限延至４０年

《經濟通通訊社８日專訊》修訂後的《基礎設施和公用事業特許經營管理辦法》今日公開發

布。國家發展改革委法規司負責人表示，《管理辦法》旨在進一步規範基礎設施和公用事業特許

經營活動，鼓勵和引導社會資本參與基礎設施和公用事業建設運營，提高公共服務質量和效率，

保護特許經營者合法權益，激發民間投資活力。

其中，《管理辦法》將特許經營最長期限由３０年延長到４０年，鼓勵民營企業通過直接投

資、獨資、控股、參與聯合體等多種方式參與特許經營項目，並應遵守ＰＰＰ（政府和社會資本

合作）新機制指導意見中有關支持清單關於民營企業項目領域和股比的規定，明確特許經營者改

善經營管理和改進技術獲得的收益歸其所有。

此前，國家發改委、財政部發布《關於規範實施政府和社會資本合作新機制的指導意見》（

「ＰＰＰ新機制」），提出最大程度鼓勵民營企業參與政府和社會資本合作新建（含改擴建）項

目，市場化程度較高、公共屬性較弱的項目，應由民營企業獨資或控股；關係國計民生、公共屬

性較強的項目，民營企業股權佔比原則上不低於３５％。內媒引述權威專家指出，ＰＰＰ新機制

有利於ＰＰＰ的規範發展、陽光運行，並為民營企業發展提供重要機遇，將有效提振民營企業信

心。（ｓｌ）

