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AH股新聞

08/04/2024 17:49

《經濟時評》消費信心恢復，多機構上調中國首季經濟增長預測

　　《經濟通通訊社８日專訊》在剛剛過去的清明小長假（４月４日－６日），中國國內旅遊出
遊人次（１﹒１９億）和出遊花費（５３９﹒５億）均較新冠疫情前的２０１９年實現雙位數增
長，分別為１１﹒５％、１２﹒７％，尤其人均消費支出４５３﹒４元人民幣，首次超過疫情前
同期（２０１９年）水平，疊加假期電影票房刷新歷史同期紀錄、出境遊加速恢復，均意味著消
費信心正進一步恢復。同時，今年１－２月經濟數據實現「開門紅」，３月官方製造業採購經理
人指數（ＰＭＩ）亦明顯改善，近期已有多家機構調升中國第一季經濟增速預估。
　
＊花旗料中國首季ＧＤＰ增５﹒１％，全年增５％＊
　
　　國盛證券首席經濟學家熊園稱，第一季中國經濟同比增速可能達到５％左右，而此前市場預
期多在４﹒５％左右，意味著市場很可能會修正對經濟增長和政策節奏的預期；緊盯４月底政治
局會議。
　　花旗日前已將中國第一季經濟增速預估上調至５﹒１％，全年增速預估則由４﹒６％上調至
５％，指因主要得益於對消費和投資的上修。
　　美銀美林證券最新預計中國第一季將強勢增長５％，環比動能在加快，並稱這會增添全年增
速預估的上修風險。
　　中國大型投行中金公司也將中國第一季經濟同比增速預估由之前的４﹒５％左右上調至５％
－５﹒５％。
　　浙商證券宏觀研究李超團隊上修一季度增速預估至５﹒２％，認為「經濟總體處於向潛在增
速中樞回歸的過程」。（ｓｌ）

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