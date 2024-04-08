《經濟時評》消費信心恢復，多機構上調中國首季經濟增長預測

《經濟通通訊社８日專訊》在剛剛過去的清明小長假（４月４日－６日），中國國內旅遊出

遊人次（１﹒１９億）和出遊花費（５３９﹒５億）均較新冠疫情前的２０１９年實現雙位數增

長，分別為１１﹒５％、１２﹒７％，尤其人均消費支出４５３﹒４元人民幣，首次超過疫情前

同期（２０１９年）水平，疊加假期電影票房刷新歷史同期紀錄、出境遊加速恢復，均意味著消

費信心正進一步恢復。同時，今年１－２月經濟數據實現「開門紅」，３月官方製造業採購經理

人指數（ＰＭＩ）亦明顯改善，近期已有多家機構調升中國第一季經濟增速預估。



＊花旗料中國首季ＧＤＰ增５﹒１％，全年增５％＊



國盛證券首席經濟學家熊園稱，第一季中國經濟同比增速可能達到５％左右，而此前市場預

期多在４﹒５％左右，意味著市場很可能會修正對經濟增長和政策節奏的預期；緊盯４月底政治

局會議。

花旗日前已將中國第一季經濟增速預估上調至５﹒１％，全年增速預估則由４﹒６％上調至

５％，指因主要得益於對消費和投資的上修。

美銀美林證券最新預計中國第一季將強勢增長５％，環比動能在加快，並稱這會增添全年增

速預估的上修風險。

中國大型投行中金公司也將中國第一季經濟同比增速預估由之前的４﹒５％左右上調至５％

－５﹒５％。

浙商證券宏觀研究李超團隊上修一季度增速預估至５﹒２％，認為「經濟總體處於向潛在增

速中樞回歸的過程」。（ｓｌ）

