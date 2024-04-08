【大國博弈】耶倫重申不尋求脫勾，惟不接受再遭中國補貼產品衝擊

《經濟通通訊社８日專訊》美國財長耶倫將在明天（９日）結束６天訪華行程，她今日下午

於北京舉行記者會，指此行在與中方的對話中重申了美國不尋求與中國脫勾的立場，認為中美兩

國經濟聯係密切，脫勾會帶來災難性後果，並指與中國官員的交流有利於美國的利益。

耶倫同時強調，不希望看到與中國的經濟關係惡化和緊張，惟美國不會接受新產業像十年前

美國鋼鐵業遭受重創那樣，被中國補貼的進口產品擊垮，「第二次中國衝擊是不可接受的，重要

的是中國了解拜登總統對此的重視」。



＊耶倫：對中國電動車等行業過度投資表示擔憂＊



耶倫表示，她對中國內需疲軟以及在政府大力支持推動下電動汽車、電池和太陽能產品等行

業的過度投資表示擔憂，指十多年前中國政府也曾大力支持鋼鐵業，導致低成本的中國鋼鐵湧入

全球市場，嚴重削弱世界各地和美國的工業，「我已經明確表示，拜登總統和我不會再接受這樣

的現實」；美國擔憂中國產能情況，歐洲、日本、墨西哥、菲律賓和其他新興市場的盟友也感到

擔憂。

耶倫並指，中國「持久的宏觀經濟失衡」，包括家庭消費疲弱和企業過度投資，因為政府對

特定產業部門的大規模支持而進一步加劇；她特別擔心中國家庭消費疲軟將使美國和其他國家的

工人面臨風險。

耶倫認為，中國有解決產能過剩問題的工具，可能的短期解決方案是提振消費需求；如果中

國的消費者支出佔ＧＤＰ的比重更大，那麼對供應面投資的需求就會減少。



＊中美會談中討論了ＴｉｋＴｏｋ問題＊



此外，耶倫提到，中美會談中討論了ＴｉｋＴｏｋ問題，指美國對其數據處理有合理的國家

安全擔憂，希望找到解決ＴｉｋＴｏｋ安全問題的方法。耶倫並表示，美中同意就營運韌性和氣

候風險保險舉行額外的金融技術演習。

外電稍早引述美國財政部官員表示，美中擬在４月或５月再舉行兩次金融衝擊模擬，分別涉

及重大外部衝擊（如自然災害、對銀行的網絡攻擊或新的流行病）引發的運營彈性協調風險，以

及涉及氣候變化風險對保險系統的影響。（ｓｌ）

