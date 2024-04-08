中美據報將進行更多金融衝擊模擬，識別潛在風險

《經濟通通訊社８日專訊》據《路透》引述美國財政部官員表示，美國和中國正深化在金融

穩定問題上的合作，於最近一次應對一家大型銀行倒閉的模擬演習後，計劃再進行兩次金融衝擊

模擬。

有關官員表示，新的演習將在４月或５月舉行，其中一次演習將涉及重大外部衝擊（如自然

災害、對銀行的網絡攻擊或新的流行病）引發的運營彈性協調風險，另一次演習將涉及氣候變化

風險對保險系統的影響。有關官員指出，這些演習將有助於在中美監管機構之間建立溝通渠道，

並識別潛在的跨境傳染和其他風險領域；兩國官員並就如何在壓力事件中更好地協調提出了建議

。

報道提到，在去年美國財長耶倫首次訪問中國試圖重建經濟關係時，雙方成立了一個由美國

財政部和中國人民銀行的代表牽頭的中美金融工作組，這些演習是由該工作組制定，對上一次工

作組會議於今年１月在北京舉行。

去年１１月，中國工商銀行美國分行遭到勒索軟件攻擊，導致其系統癱瘓，並導致美國公債

市場上價值約９０億美元的交易暫時無法進行，跨境外部衝擊帶來的風險隨後成為市場關注焦點

。

報道指出，長期以來，美國財政部一直與日本、英國和歐洲國家等擁有龐大金融體系的國家

進行類似的模擬，但美中尚未進行過這樣的演習和磋商。雖然中美之間的直接金融聯繫還沒有大

到足以讓中國經濟放緩影響美國經濟增長的程度，但相關官員認為，開始繪製風險地圖非常重要

。（ｓｌ）

