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AH股新聞

08/04/2024 15:11

《汽車新勢力》蔚來為新品牌「樂道」申請多枚商標，料５月發布

　　《經濟通通訊社８日專訊》天眼查知識產權信息顯示，蔚來汽車科技（安徽）有限公司近日
申請註冊「樂道ＣａｒｅＴｅｃｈ」、「樂道Ｌ１０」至「樂道Ｌ９０」，以及「樂道Ｌ６６」
、「樂道Ｌ７７」、「樂道Ｌ８８」、「樂道Ｌ９９」商標，國際分類為運輸工具、建築修理、
健身器材等，當前商標狀態均為等待實質審查。
　　蔚來董事長李斌和蔚來聯合創始人秦力洪早前確認，蔚來旗下第二品牌定名為「樂道」，英
文名為「ＯＮＶＯ」，新品牌將於５月中上旬正式發布，定位並非中低端品牌，而是對標特斯拉
、面向主流市場。李斌還透露，「樂道」這一命名的來歷是「闔家歡『樂』、持家有『道』」，
又指「更大一點的角度去說，它的內涵就是，一家人一起走的每一條路都是樂道。當然大家說，
津津樂道甚麼的也挺好」。據報樂道將進入密集宣發期，近日已於社交平台註冊官方帳號。
　　此前有博主發布據稱是蔚來第二品牌首款新車的無偽裝實車圖，外觀為轎跑ＳＵＶ，採用隱
藏式門把手，整體線條流暢；車尾裝有一枚「Ｎ」字標誌，其下是「ＯＮＶＯ」字樣，底部兩側
的字標或為新車正式名稱－－樂道Ｌ６０。（ｓｌ）

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