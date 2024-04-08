《國企紅籌》君實生物（０１８７７）腎癌免疫療法獲批，內地首個

《經濟通通訊社８日專訊》君實生物（０１８７７）（滬：６８８１８０）公布，收到國家

藥品監督管理局的藥品註冊證書，特瑞普利單抗，商品名拓益，聯合阿昔替尼用於中高危的不可

切除或轉移性腎細胞癌患者的一線治療的新適應症上市申請獲得批准，是內地首個獲批的腎癌免

疫療法。

該集團指，根據《中華醫學雜誌（英文版）》發布的數據，２０２２年中國腎癌新發病例和

死亡病例分別約為７﹒７萬例和４﹒６萬例。（ｗｈ）

