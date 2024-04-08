《經濟通通訊社８日專訊》國藥控股（０１０９９）公布，附屬公司國藥集團一致藥業
（深：００００２８）截至去年１２月３１日止年度純利增約７﹒６％，至約１６億元（人民幣
．下同），派末期股息每股６８分。
該集團指，國藥一致收入約７５７億元，升２﹒８％，扣除非經常性損益之純利１５﹒３億
元，升７﹒６％，加權平均淨資產收益率９﹒５６％，跌０﹒０３個百分點。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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08/04/2024 07:53
《國企紅籌》國藥（１０９９）附屬國藥一致去年多賺８％息６８分
《經濟通通訊社８日專訊》國藥控股（０１０９９）公布，附屬公司國藥集團一致藥業
（深：００００２８）截至去年１２月３１日止年度純利增約７﹒６％，至約１６億元（人民幣
．下同），派末期股息每股６８分。
該集團指，國藥一致收入約７５７億元，升２﹒８％，扣除非經常性損益之純利１５﹒３億
元，升７﹒６％，加權平均淨資產收益率９﹒５６％，跌０﹒０３個百分點。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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