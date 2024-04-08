《國企紅籌》國藥（１０９９）附屬國藥一致去年多賺８％息６８分

《經濟通通訊社８日專訊》國藥控股（０１０９９）公布，附屬公司國藥集團一致藥業

（深：００００２８）截至去年１２月３１日止年度純利增約７﹒６％，至約１６億元（人民幣

．下同），派末期股息每股６８分。

該集團指，國藥一致收入約７５７億元，升２﹒８％，扣除非經常性損益之純利１５﹒３億

元，升７﹒６％，加權平均淨資產收益率９﹒５６％，跌０﹒０３個百分點。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

