《興觀點－陳亞雷》市場信心築底回升，港Ａ股有望結構性上行

《興觀點》恒生指數在２月份大漲６﹒６％之後，３月份延續升勢再漲０﹒２％。從板塊上

來看，除了人工智能相關行業持續強勢外，去年四季度較為落後的消費板塊升勢亦較明顯。究其

原因，我們認為中國宏觀經濟在今年穩定開局的情況下，疊加政府有針對性的刺激政策和企業層

面的回購分紅等動作，令市場信心迅速恢復。隨著中國經濟穩步回升，港Ａ股結構性上行可期。

２月份以來，中國宏觀經濟的幾個主要指標均出現了明顯的改善跡象。春節期間旅遊人數和

旅遊消費均創歷史新高，並已超越了疫情前水平。２月份ＣＰＩ同比上漲０﹒７％，也扭轉了去

年８月以來一直持平或下跌的態勢。疫情後的結構性經濟復蘇正在逐步實現。同時政府也適時降

低五年期ＬＰＲ５０個基點，以及穩定房地產市場和持續推進內需的消費品以舊換新計劃。雖然

這些措施並非著力於給予短期強刺激，但長期的作用和政府的方向讓市場對中國的經濟復蘇重新

開始充滿憧憬。

未來一段時間，我們認為中國整體經濟將會從以往的規模擴張模式，向由「新質生產力」主

題帶動下實現科技創新和產業升級進行轉變。在這樣的一個過程中，維持穩定健康的增長速度，

注重增長的品質和盈利將會成為很多上市公司的共識。對於上市公司來說，經營現金流改善，增

長所需的資本支出逐步降低，公司的現金儲備有望持續上升。在沒有特別合適的收購需求下，利

用手持現金進行股票回購或者分派股息或成大部分公司的選擇。在３月中旬以來的此次年報發布

季，就有多個公司，特別是國企和各行業的龍頭提高了派息率和回購力度，也成為近一個月來股

市持續走高的重要推手。

筆者認為，港陸股市已經走出了去年四季度的基本面和情緒雙底，處於震盪回升的階段。雖

然今年在美國大選年的環境下，仍然會不時出現一些可能對市場情緒造成影響的雜音，例如美國

參眾兩院的涉華議案，美國總統候選人的對華政策等。但是這些方面的影響不改中國經濟整體結

構性改善的大趨勢。港Ａ股市今年有望在宏觀經濟回穩，微觀基本面改善，以及股東回報提升的

三重利好下走出一波結構性上行行情。

《華興證券香港有限公司董事總經理，亞洲研究部主管 陳亞雷》



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