《駐京專電》李強：外部複雜性上升，需下功夫解決經濟運行問題

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國務院總理李強８日下午主持召開經濟形勢

專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。李強表示，當前外部

環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，經濟運行中存在的問題還需下功夫解決。中國發展具有堅

實基礎、諸多優勢和巨大潛能，長期向好的趨勢不會改變，有信心有能力保持經濟持續健康發展

。

座談會上，張宇燕、伍戈、彭文生、白重恩、顧捷、張少明、李仙德、姜英武等先後發言。

大家認為，今年以來，面對複雜嚴峻的外部環境，中國經濟運行延續回升向好態勢。雖然困難挑

戰依然不少，但經濟發展中的積極因素不斷增多，市場信心增強。大家從不同角度分析了當前經

濟運行中存在的矛盾和問題，並對進一步完善宏觀政策、做好經濟工作提出了意見建議。



＊增強宏觀政策取向一致性，系統破解一些重點難點問題＊



李強強調，鞏固和增強經濟回升向好態勢，必須抓緊抓好中央經濟工作會議和全國兩會精神

的細化落實，推動各項部署加快落地見效。要繼續固本培元，統籌穩增長和增後勁，發揮政策引

領作用，進一步激發經營主體活力，增強發展內生動力。要強化組合效應，增強宏觀政策取向一

致性，系統破解一些重點難點問題。要注重精準施策，抓住科技創新推動產業創新這個關鍵和有

效需求不足這個突出矛盾，提升宏觀政策向微觀傳導落地實效。要堅決守牢底線，標本兼治化解

重點領域風險。要把民生工作擺到突出位置，以發展思維看待補民生短板問題，把民生實事一件

件辦好。

李強希望專家學者扎根現實、深入研究，為推動經濟社會發展提供更多智力支持。希望廣大

企業家專注創新發展、積極開拓市場、敢干敢闖敢投，踏踏實實把企業辦好。

