《駐京專電》新一輪中央巡視名單公布，１７家金融單位包括五大行

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》繼２０２１年中央對２５家金融單位開展巡

視後，多家金融單位將再迎來新一輪中央巡視。最新公布的巡視對象名單，包括「一行兩會」、

國家外匯管理局、上交所、深交所等金融管理部門，也包括政策性銀行、五大國有銀行、中國人

壽、中國太平保險等１７家家金融機構。

二十屆中央第三輪巡視對象８日公布。中央第三輪巡視將對國家發改委、財政部、自然資源

部、住建部、農業部、商務部、人民銀行、審計署、海關總署、國家稅務總局、國家市監總局、

國家金監總局、中證監、國家統計局、國家知識產權局、國家糧食和物資儲備局、國家能源局、

國家林業和草原局、國家外匯局、中華全國供銷合作總社、全國社會保障基金理事會、中國地質

調查局、上海證券交易所、深圳證券交易所、中國進出口銀行、工商銀行、農業銀行、中國銀行

、建設銀行、交通銀行、中信集團、中國人壽保險（集團）公司、中國太平保險集團有限責任公

司、中國出口信用保險公司等３４家單位黨委（黨組）開展常規巡視。

與２０２１年９月十九屆中央第八輪巡視中２５家金融單位的巡視對象名單相比，新一輪巡

視的金融單位不包括華融資產、長城資產、東方資產和信達資產這四家ＡＭＣ，也不包括

２０２３年３月二十屆中央第一輪巡視「回頭看」中已經涵蓋的中國投資有限責任公司、國家開

發銀行、中國農業發展銀行、中國光大集團、中國人民保險集團五家中管金融企業。

從公開信息可以看出，上一輪金融單位巡視結束後，中央紀委國家監委根據巡視組發現的線

索查處了不少案件，有不少金融機構的多位金融幹部相繼被查，包括中國銀行原黨委書記、董事

長劉連舸，中國光大集團股份公司原黨委書記、董事長李曉鵬、唐雙寧等。

