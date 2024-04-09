《駐京專電》內地消費者保護法７月起實施，規範直播電商

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國新辦舉行政策例行吹風會，市場監管總局

等部門介紹７月１日起正式生效的《消費者權益保護法實施條例》有關情況。

市場監管總局執法稽查局局長況旭在會上表示，直播帶貨創新了消費場景，豐富了消費供給

，但由於「台前幕後」主體多，「人貨場」鏈條長，「線上線下」管理難，消費者舉證難，導致

虛假營銷、貨不對板、退貨困難等問題比較突出。近五年，直播電商市場規模增長１０﹒５倍，

同時，投訴舉報的增幅高達４７﹒１倍，明顯高於傳統電商，說明發展和規範還不平衡。

況旭表示，針對直播的特性和突出問題，《條例》作出了多方面的規範。在強化信息披露方

面，《條例》規定經營者通過網絡、電視、電話、郵購等方式提供商品服務的，應當在其首頁、

視頻畫面、語音、商品目錄等處以顯著方式標明或者說明其真實名稱和標記。由其他經營者實際

提供商品服務的，還應當向消費者提供該經營者的名稱、經營地址、聯繫方式等信息。直播帶貨

必須說清楚「誰在帶貨」、「帶誰的貨」，這也是營銷的前提和底線。

況旭還表示，下一步，市場監管總局將大力開展民生領域「鐵拳」行動、守護消費專項執法

行動，瞄准霸王條款，糾正一批、查處一批、曝光一批，切實改善消費體驗。

