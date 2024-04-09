《駐京專電》最高法陳宜芳：正就網絡打賞等問題開展調研

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國新辦舉行政策例行吹風會，介紹７月１日

起正式生效的《消費者權益保護法實施條例》。最高人民法院民事審判第一庭庭長陳宜芳表示，

最高法正在就網絡打賞、網絡直播營銷、在線預定、消費者個人信息保護等問題開展調研，下一

步將通過適時發布典型案例、制定司法政策等方式不斷加大對消費者權益的司法保護。



＊打擊敲詐勒索等違法索賠，完善預付式消費裁判規則＊



陳宜芳表示，法院將從四個方面發力，貫徹實施《條例》、加強消費者權益的司法保護：一

是加快制定《關於審理食品藥品懲罰性賠償糾紛案件適用法律若干問題的解釋》。司法解釋征求

意見稿明確支持消費者依法維權，規範「知假買假」者索賠行為，打擊敲詐勒索等違法索賠行為

。

二是完善預付式消費裁判規則。《條例》第２２條對預付式消費中經營者應當訂立書面合同

、不得降低商品或者服務質量、退還預付款餘額等義務作出規定。最高人民法院擬就預付式消費

的責任主體、合同效力、合同解除、退款付息、消費欺詐等問題完善裁判規則，引導經營者誠信

經營，維護消費者合法權益。

三是與行政機關建立溝通協作機制。《條例》完善了行政機關執法規範和司法機關裁判規則

，為加強執法與司法協作創造了條件。。

四是充分發揮消費公益訴訟作用。《條例》對消費公益訴訟作出專門規定。

