《中國房產》杭州樓市成交回暖，「以價換量」將持續至二季度

《經濟通通訊社９日專訊》在全面取消二手房限購之後，杭州樓市重新活躍。據《上海證券

報》報道，在剛剛過去的清明假期，杭州二手房帶看火爆，除了本地置換客戶外，還有不少來自

浙江省內的購房者。多家中介機構表示，帶看量和成交量都創下新高，杭州樓市出現明顯回暖信

號。

有中介表示，３月１４日杭州二手房全面取消限購之後，杭州市二手房日均成交近

３１６﹒５套，最高單日成交３９１套。

據杭州貝殼研究院數據，３月杭州二手房網簽量達到８５５７套，環比增長２３６％；中介

帶看量環比提升了２２４％，創下近４年來的最高單月帶看量紀錄。

不過，成交量回暖並沒有帶來杭州樓市價格上漲。新政出台後，有更多的房東選擇了將房子

掛牌出售，在高庫存的壓力下，３月大部分成交房源的價格已明顯低於此前簽約價，部分著急出

手的房東甚至會選擇主動降價。「以價換量」仍是目前杭州二手房市場主旋律。

「手邊買房」數據顯示，到３月末，杭州住宅掛牌量達到１５﹒８７萬套、主要機構在售

２１萬套。其中，降價的房源超過３﹒５萬套，漲價的房源僅有１３４１套。貝殼的數據則顯示

，截至３月底，杭州二手房的存量套數為１５﹒３萬套，３月新增掛牌量環比２月提升１４７％

，較比去年３月增加３％。

專家表示，目前，杭州降價掛牌房源量遠超漲價房源，在二手房高庫存的壓力下，儘管成交

量回暖，但是價格回升難度很大。

杭州貝殼研究院院長上官劍預計，杭州樓市二季度成交量將會更加平穩，整體成交量會好於

一季度，將持續「以價換量」。（ｌｃ）

