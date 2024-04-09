《駐滬專電》龔正：採取超常規舉措推進科技創新和產業創新融合

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》上海市長龔正在上海市政府二季度工作會議

上表示，今年以來，上海市經濟起步總體平穩，繼續保持恢復態勢。二季度是鞏固和增強經濟回

升向好態勢的關鍵期，要進一步增強緊迫感、責任感，依靠實幹破解難題、推動發展，以更加奮

發有為的精神狀態推進各項工作。

龔正指出，要集中精力抓好穩增長工作，加快提高產出效益和經濟密度；提升經營主體獲得

感，高度重視解決政策與企業感受度之間的「溫差」問題。要加快培育和發展新質生產力，牢牢

把握高科技、高效能、高質量特徵，採取超常規舉措統籌推進科技創新和產業創新深度融合，要

加快新技術賦能，實施製造業技術改造升級工程，優化資源要素配置，把傳統產業打造成為發展

新質生產力的重要陣地。

龔正指出，要深入推進高水平改革開放，推出更多實質性舉措，力爭取得更多首創性、引領

性制度創新成果。要加快先行先試，持續鞏固提升制度創新的先發效應。要讓改革開放成果惠及

更大範圍，打造聯動創新區，把自貿區及臨港新片區的改革經驗加快向全市複製推廣，及時將好

經驗好做法上升為制度或法規。要千方百計促進高校畢業生就業，持續用力解決好群眾的急難愁

盼問題。

