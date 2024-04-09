《駐滬專電》上海檢察院出台２２條「檢察護企」方案

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》上海市人民檢察院出台《上海市檢察機關關

於落實最高檢「檢察護企」專項行動分工方案》，加強涉金融、貿易、科創等重點領域法治保障

，細化形成懲治犯罪、法律監督、服務保障等３個方面２２項工作任務。

《方案》要求，上海市檢察機關要重點打擊非法高利放貸及衍生犯罪；對利用網絡平台違法

惡意散布傳播涉企虛假不實信息、蓄意造謠抹黑企業和企業家、對企業進行敲詐勒索等問題開展

專項治理；會同行政監管部門開展商業秘密保護、知識產權惡意訴訟、惡意搶注囤積商標等治理

；加大對企業內部人員背信損害企業利益犯罪懲治力度，幫助企業去痾除弊、完善內部治理；堅

持行賄受賄一起查，加大對行賄不正當利益的追繳和糾正力度，尤其加強金融領域反腐和風險防

範，高質量辦好金融領域新型職務犯罪案件。

在強化法律監督方面，《方案》強調，要綜合運用刑事、民事、行政、公益訴訟職能，促進

解決影響法治化營商環境建設的執法不嚴、不規範等問題。加強涉企經濟案件立案監督和偵查活

動監督，常態化推進「掛案」清理；防止和糾正以刑事手段插手民事糾紛和違法「查扣凍」等情

況；加強對侵害企業合法權益犯罪刑事裁判涉財產部分執行監督。依法開展涉企民事生效裁判監

督，加強對涉企虛假調解、虛假仲裁、虛假公證問題的監督和治理。積極穩妥開展涉企行政訴訟

監督和行政違法行為監督，監督糾正涉企「小案重罰」「過罰不當」等監管執法行政違法行為。

加大醫藥、金融等領域反壟斷公益訴訟辦案力度，開展不正當競爭、單用途預付費卡、涉企業稅

收、補貼等領域公益訴訟。

