《駐滬專電》上海續舉辦「五五購物節」，東航推２０萬套特惠機票

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》上海市商務委副主任徐敏今日在「相聚上海

」活動發布會上表示，今年上海舉辦第五屆「五五購物節」、「迎春消費季」、「暑期消費季」

、「金秋購物旅遊季」、「擁抱進博首發季」、「網絡購物狂歡季」、「跨年迎新購物季」６大

主題消費季活動，活動將覆蓋全年，結合節假日、大型賽事、展會、文旅活動，打造亮點不斷、

熱度不減的城市體驗嘉年華。

在４月底至６月的五五購物節活動期間，東方航空將定制超過２０萬套「愛購上海」特惠機

票、升艙禮遇等增值服務，並推出機票、酒店、租車組合服務。新上鐵集團於５月１日起在上海

三大重要鐵路車站啟動「惠享五五高鐵行」主題商業推廣活動，為廣大鐵路旅客留下「一眼上海

」的深刻印象。

在５月５日購物節當天，上海將推出「冰淇淋初夏嘗鮮」活動，上海鐵路虹橋站冰淇淋售貨

機所有冰淇淋５５折供應；攜程集團將推出「入境人士專享免費上海半日游」活動；中國銀聯將

全面提升上海地區支付便利度，投入５０００萬元人民幣開展「錦繡中華、支付無憂」促消費活

動；中國銀行將打造「中銀愛購上海」主題活動，聯動超３００家離境退稅商戶、超１０００家

重點商圈商戶共同推出消費優惠和購物福利。

