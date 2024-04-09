《中國房產》房企協信遠創破產重整迎新進展，確認債權６２４億元

《經濟通通訊社９日專訊》西南地區最大規模房地產集團－－協信遠創從宣告破產至今歷時

兩年半，終於有重整計劃。全國企業破產重整案件信息網最新刊登的公告顯示，重慶協信遠創的

破產重整案中，有５１１５家債權人申報債權，申報金額合計接近９２９億元（人民幣．下同）

，經管理人初步審查確認的債權達到近６２４億元，該案或將引入重整服務信託作為債務解決方

案。

根據公告，上海領域基業企業發展公司、國民信託、東龍集團三家投資方將參與重整，其中

上海領域擬支付１﹒８７億元取得協信遠創部分股權及資產，國民信託擬支付１００萬元取得多

家企業股權，東龍集團則以３﹒９６億元的價格取得協信遠創持有的金融島公司４０％股權。剩

餘資產和負債將納入協信遠創重整服務信託，債權人有權按照信託合同約定獲得信託利益分配，

也有權通過轉讓信託受益權份額的方式實現退出。

不過，上述公告目前在全國企業破產重整案件信息網上已被撤下，對此，全國企業破產重整

案件信息網站溝通平台及企業均未予以回應。

曾是全國房企５０強的協信遠創，是內地這輪房企資金危機中最早進入破產重整程序的房企

之一。資料顯示，協信遠創和旗下２９家子公司合併口徑資產總額為２４２﹒９億元，負債總額

高達４７０﹒０８億元，所有者權益為－２２７﹒１８億元。此案不僅涉超過５０００家債權人

，其規模和複雜性也使其成為目前進入破產程序中最大的地產公司重整案，為地產行業提供重要

的參考案例。（ｌｃ）

