中廣核電力（１８１６）首季總上網電量按年增１﹒８％

《經濟通通訊社９日專訊》中廣核電力（０１８１６）（深：００３８１６）公布，根據公

司之統計，２０２４年１月至３月份，集團運營管理的核電機組總發電量約為５５０﹒８億千瓦

時，較去年同期增長０﹒３９％。總上網電量約為５１８﹒１４億千瓦時，較去年同期增長

１﹒８３％。（ａｃ）

