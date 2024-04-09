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AH股新聞

09/04/2024 17:49

中廣核電力（１８１６）首季總上網電量按年增１﹒８％

　　《經濟通通訊社９日專訊》中廣核電力（０１８１６）（深：００３８１６）公布，根據公
司之統計，２０２４年１月至３月份，集團運營管理的核電機組總發電量約為５５０﹒８億千瓦
時，較去年同期增長０﹒３９％。總上網電量約為５１８﹒１４億千瓦時，較去年同期增長
１﹒８３％。（ａｃ）

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