《鍾之日記》挑戰萬七關，盤中站不穩

《鍾之日記》４月９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



恒指今日高開數十點後，早段大幅抽高，一度升穿１７０００點大關，只是高位缺乏承接，

及後升幅收窄。恒指收報１６８２８，升９５點或升０﹒６％，主板成交超過８２９億元。

信義孖寶今日最強勢，信義光能（００９６８）收升５﹒３％，報６﹒５元，信義玻璃

（００８６８）則升４﹒２％，收報８﹒９４元。



＊Ａ股成交創逾兩月新低＊



國務院總理李強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，提到增強宏觀政策取向一致性，注

重精準施策等，惟滬深股市開市未明朗，悶局拉鋸下維持至全日收市，滬綜指窄幅下行，尾盤倒

升０﹒０５％，報３０４８﹒５４點，電池概念有炒作，深成指升０﹒５８％，創業板指更漲

１﹒１４％。

要注意交投快速收縮，清明假期結束復市第二日，兩市全日成交僅７９６３億元人民幣，是

自２月１日以來首次成交低於８０００億元人民幣，按日減少１４﹒５％，惟陸股通淨流入

１０﹒６億元人民幣。

美國財長耶倫訪華期間重點談及中國產能過剩問題，強調全球市場無法消化中國的產能，建

議中國政府循需求側方向應對問題。不過中國財政部副部長廖岷則表示，應秉持市場經濟原則和

價值規律看待產能問題，結合全球分工和國際市場情況分析產能問題，強調貿易保護主義措施無

助於解決產能問題。



＊網易暴雪復合在即，股價揚４％＊



早前有消息指網易（０９９９９）會在３月底、４月初正式宣布暴雪遊戲國服回歸，還稱國

服將由網易互娛廣州負責運營、雷火負責營銷，今日「暴雪回歸」話題衝上微博熱搜，事緣多名

博主爆料，暴雪國服確定將在明天（１０日）上午官宣，還有博主上載網易ＣＥＯ丁磊和暴雪新

ＣＥＯ Ｊｏｈａｎｎａ Ｆａｒｉｅｓ會面的照片。

《新浪科技》引述網易方面確認，「暴雪國服回歸的事情４月１０日肯定官宣」，此次宣布

合作主要由網易雷火事業群負責，「保密度極高」。

另外，國家新聞出版署發布４月進口網絡遊戲審批信息，共有１４款遊戲獲批，網易旗下《

歧路旅人：大陸的霸者》及騰訊（００７００）旗下《洛克人１１》等在列。花旗發表報告指，

內地年內第二次批１４款遊戲進口版號，雖然數量少過２月，但由於與上一批僅相隔兩個月，或

預示今年進口版號發放更頻繁。

花旗同時指出，根據內地主要遊戲媒體Ｇａｍｅｌｏｏｋ的報道，騰訊獲批三款遊戲，消息

是正面因素，但這些都是ＰＣ或Ｓｗｉｔｃｈ遊戲，對變現的影響可能有限。網易股價今日高開

高走，收漲４﹒１％；騰訊微跌０﹒１％。



＊五大行Ｈ股反應靜，中央第三輪巡視聚焦金融機構＊



二十屆中央第三輪巡視對象公布，最新公布的巡視對象名單包括「一行兩會」、國家外匯管

理局、上交所、深交所等金融管理部門，也包括政策性銀行、五大國有銀行等１７家家金融機構

。

五大國有銀行Ａ股集體下跌，Ｈ股則個別走，建行（００９３９）升０﹒６％，中行

（０３９８８）升０﹒３％，工行（０１３９８）無升跌，農行（０１２８８）跌０﹒６％，交

行（０３３２８）跌１﹒１％。至於同為此次中央第三輪巡視對象的中國人壽（０２６２８）價

升０﹒２２％，中國太平（００９６６）無升跌。

另外，美國政府近日指控中國政府正以「令人擔憂的規模」向俄羅斯提供援助，美國財長耶

倫強調，包括中國公司在內的企業不得為俄羅斯戰爭提供物質支持，否則將面臨嚴重後果，而任

何銀行為向俄羅斯國防工業基地輸送軍事或軍民兩用產品的重大交易提供便利，都面臨被美國制

裁的風險。此前內地多家銀行因擔憂美國採取二級制裁，已經加強對俄羅斯匯款的審查。



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