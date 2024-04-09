【大國博弈】美參議院共和黨領袖支持ＴｉｋＴｏｋ剝離法案

《經濟通通訊社９日專訊》外電報道指，美國參議院共和黨領袖麥康奈爾（Ｍｉｔｃｈ

ＭｃＣｏｎｎｅｌｌ）呼籲進行立法，以迫使字節跳動剝離短視頻應用ＴｉｋＴｏｋ。此舉使相

關立法工作通過參議院的可能性大增。

美國眾議院３月１３日以３５２票贊成對６５票反對投票決定，通過了強制ＴｉｋＴｏｋ從

中國母公司字節跳動剝離的法案，下一步將交參議院表決。美國總統拜登也表明立場，只要法案

能從參議院通過，他會立即簽字。ＴｉｋＴｏｋ隨即展開公關活動，並動員用戶施壓參議員，聲

稱禁令將傷害１﹒７億美國用戶的權益。



＊麥康奈爾稱剝離法案不違憲＊



儘管如此，美國參議院重量級人士仍舊陸續表態支持立法要求ＴｉｋＴｏｋ與中國母公司切

割。

麥康奈爾表示，「要求受北京當局影響的實體剝離ＴｉｋＴｏｋ，完全不違反憲法先例」，

他補充說，「這將開始扭轉對美國兒童的巨大威脅。」他又稱ＴｉｋＴｏｋ是「美國最大的戰略

對手」，正在威脅美國本土數千萬家庭的安全。

另外，美國參議院民主黨重量級參議員也表態支持法案。民主黨領袖舒默（Ｃｈｕｃｋ

Ｓｃｈｕｍｅｒ）上周五（５日）發表聲明，指「在未來幾周和幾個月內，我們有機會在兩黨法

案上取得進展」，包括一項針對ＴｉｋＴｏｋ的措施。

美國參議院商務委員會主席坎特韋爾（Ｍａｒｉａ Ｃａｎｔｗｅｌｌ）告訴記者，她將與

舒默以及參議院情報委員會主席Ｍａｒｋ Ｗａｒｎｅｒ會面，「然後我們將製定一個關於如何

推進的計劃。」（ｒｙ）

