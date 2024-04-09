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AH股新聞

09/04/2024 15:03

《中國要聞》王毅晤俄羅斯外長，強調中俄關係要做到「五個始終」

　　《經濟通通訊社９日專訊》外交部網站發布消息，俄羅斯外交部長拉夫羅夫８日抵達北京，
對中國進行為期兩天的訪問。外交部長王毅今日在北京同拉夫羅夫舉行會談後共同會見記者。
　　王毅表示，今年是中俄建交７５周年，中俄關係歷經風雨，日益成熟、堅韌、深厚，雙方將
雙邊關係提升至新時代全面戰略協作夥伴關係的歷史最高水平。為了進一步鞏固和發展中俄關係
，我們要做到「五個始終」：
　　雙方要始終遵循元首外交的戰略引領。今年，習近平主席和普京總統將繼續通過多種方式保
持密切交往，雙推動雙邊關係行穩致遠。
　　雙方要始終堅持「不結盟、不對抗、不針對第三方」的原則。中俄今天的良好關係來之不易
，值得雙方倍加珍惜、精心維護。
　
＊中俄共同反對單邊主義，推動世界多極化＊
　
　　雙方要始終在大是大非面前堅守正道。中俄兩國作為聯合國安理會常任理事國和主要新興大
國，要倡導各國走對話不對抗、結伴不結盟的國與國交往新路，積極推動構建人類命運共同體。
　　雙方要始終在合作中追求普惠共贏。發揮各自優勢，開展互利合作，共同反對單邊主義、保
護主義，反對「築牆設壘」、「脫勾斷鏈」，攜手維護國際產業鏈供應鏈穩定，培育帶動全球發
展進步的新動能。
　　雙方要始終推動平等有序的世界多極化。中俄都反對霸權主義和強權政治，反對少數國家壟
斷國際事務，切實推進國際關係民主化。今年俄方擔任金磚國家主席國，年內中方將接任上海合
作組織輪值主席國。雙方將相互支持彼此主席國工作，點亮全球治理的「南方時刻」。（ｒｙ）

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