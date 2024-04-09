《Ａ股行情》滬指低開０﹒１％李強開經濟座談會，ＩＰＯ審查升級

《經濟通通訊社９日專訊》國務院總理李強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，滬深股

市今早未明朗，滬綜指低開０﹒０８％，報３０４４﹒６１點，深成指低開０﹒０８％，創業板

指高開０﹒０２％，造紙股造好，能源、發電股走低。

李強在座談會上表示，要統籌穩增長和增後勁，發揮政策引領作用，進一步激發經營主體活

力；增強宏觀政策取向一致性，系統破解一些重點難點問題；注重精準施策，抓住科技創新推動

產業創新這個關鍵和有效需求不足這個突出矛盾，提升宏觀政策向微觀傳導落地實效；標本兼治

地化解重點領域風險等。

美國財長耶倫訪華期間重點談及對中國產能過剩問題的關切，強調全球市場無法消化中國的

產能，建議中國政府循需求側方向應對問題。不過中國財政部副部長廖岷則表示，應秉持市場經

濟原則和價值規律看待產能問題，結合全球分工和國際市場情況分析產能問題，強調貿易保護主

義措施無助於解決產能問題。

中證監在官網公布２０２４年度部門預算，披露本年度將加強對上市公司、債券發行人、新

三板掛牌公司、ＩＰＯ企業的檢查，檢查比例不低於２５％。

二十屆中央第三輪巡視對象公布，最新公布的巡視對象名單包括「一行兩會」、國家外匯管

理局、上交所、深交所等金融管理部門，也包括政策性銀行、五大國有銀行、中國人壽、中國太

平保險等１７家家金融機構。

人民銀行進行２０億元人民幣７天期逆回購，今日零投放零回籠。（ｅｙ）

