《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒１５％，金融股受累監管因素偏軟

《經濟通通訊社９日專訊》國務院總理李強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，滬深股

市今早開市未明朗，悶局拉鋸下維持半日收市，滬綜指跌０﹒１５％，報３０４２﹒３７點，深

成指升０﹒０８％，創業板指揚０﹒２９％。交投快速收縮，兩市半日成交５０７３億元（人民

幣．下同），較上日（８日）同時段成交大減１５﹒５％，惟陸股通淨流入１２億元。

李強在座談會上表示，要統籌穩增長和增後勁，發揮政策引領作用，進一步激發經營主體活

力；增強宏觀政策取向一致性，系統破解一些重點難點問題；注重精準施策，抓住科技創新推動

產業創新這個關鍵和有效需求不足這個突出矛盾，提升宏觀政策向微觀傳導落地實效；標本兼治

地化解重點領域風險等。



＊銀行股集體跌，中央啟巡視金融機構＊



五大國有銀行Ａ股集體下跌，農業銀行（滬：６０１２８８）、中國銀行

（滬：６０１９８８）跌０﹒９％，工商銀行（滬：６０１３９８）跌０﹒７％，交通銀行

（滬：６０１３２８）軟０﹒３％，建設銀行（滬：６０１９３９）跌０﹒１％。

二十屆中央第三輪巡視對象公布，最新公布的巡視對象名單包括「一行兩會」、國家外匯管

理局、上交所、深交所等金融管理部門，也包括政策性銀行、五大國有銀行等１７家家金融機構

。

同為此次中央第三輪巡視對象的中國人壽（滬：６０１６２８）現價跌０﹒６％。



＊茅台連續三日跌，酒價下行壓力大＊



內地消費不振加上進入傳統白酒淡季，貴州茅台（滬：６００５１９）反其道而行放量供應

的消息，加速市場對茅台信仰產生動搖。據內地酒價數據顯示，５００ｍｌ裝飛天茅台批發參考

價再次下探，目前已至每瓶２５１０元（人民幣．下同），按日下降５０元，逼近２５００元市

場心理紅線；而茅台零售最低價則來自拼多多電商通道，在拼多多補貼下，飛天茅台銷售價格則

低至兩瓶４９００元，折合每瓶２４５０元。

貴州茅台現價軟０﹒２％，報１６６０元，連續第三日下跌，創近兩個月新低。（ｅｙ）

