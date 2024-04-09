《海納智見－荀玉根》數字與金融交融發展，譜寫高品質發展新篇章

《海納智見》近年來，互聯網、大數據、雲計算、人工智慧、區塊鏈等技術加速創新，日益

融入經濟社會發展各領域全過程。發展數字經濟、數字金融是擁抱新一輪科技革命，提升金融服

務實體經濟效能的必然之選。２０２３年召開的中央金融工作會議提出做好科技金融、綠色金融

、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章，對數字金融高品質發展提出了新要求。本文梳理

數字金融的價值和發展現狀，並對未來中國數字金融發展進行展望。



＊數字金融發展的背景與內涵＊



數字經濟時代，數據是重要的生產要素。數字經濟包含數字產業化、產業數字化、數字化治

理和數據價值化「四化框架」。近年來中國數字經濟持續迅猛增長，成為經濟發展的引擎。數字

經濟時代中數字金融成為金融新模式。實體經濟是金融的基礎，金融是實體經濟發展的血脈。目

前實體經濟正在經歷由傳統向數字化的轉型，催生數字金融新模式，具體而言是以互聯網、區塊

鏈等金融科技為方法和工具，以互聯網金融、大數據金融等新金融為新生態和產品，分布於各子

行業。數字金融活動涵蓋領域廣泛，目前由銀行業主導。數字金融由數字技術創新驅動發展，提

升了普惠性，更注重安全合規和技術風險。



＊數字金融發展現狀＊



數字金融具有數字與金融的雙重屬性，能夠加速資金、信息、數字等要素的自由流通與有效

配置，矯正傳統金融因信息不對稱引發的市場失靈和金融割裂問題。近年來，在政策支持下，中

國數字金融領域優勢持續提升，政策環境持續優化，用戶基礎龐大，移動支付應用推廣進展迅速

，數字金融基建優勢明顯、創新能力突出。數字技術正賦能金融服務提質增效，基礎技術、資訊

化架構「雲」化變革等技術協同提升金融服務效能。近年來，中國銀行業加速推進業務數字化，

傳統業務競爭轉移至數字金融場景與數字生態建設，證券行業數字化轉型穩步發展。數字金融支

援小微企業融資、鄉村振興和實體經濟數字化發展。



＊數字金融發展未來展望＊



一是持續完善數字金融基礎設施。中國已初步構建數字金融基礎設施體系，數字新基建正在

塑造中國數字金融長期競爭力，算力基礎設施發展仍有空間，對此，國家高度重視數字基礎設施

建設，相關政策頻頻加碼，頂層設計逐步完善。二是深化數字金融和實體經濟融合，強化數字技

術及數據要素創新應用，這是建設現代化產業體系的戰略選擇，能夠提高金融服務的效率，增進

普惠性，帶動消費擴張，改善資源配置，促進企業可持續轉型；三是提升數字化監管能力，防範

化解金融風險，透過數字技術有效防範金融風險，監管科技通過數字化手段提升細分金融領域監

管效率。同時，未來應繼續加強數字金融的風險管理和國際合作。



＊金融機構如何助力數字金融發展＊



近年來，金融「澆灌」科技、服務數字經濟質效持續提升，目前已初步建成包括銀行信貸、

債券市場、股票市場、創業投資、保險和融資擔保等在內的全方位、多層次的科創金融服務體系

。銀行體系將助力數字金融信貸規模增長，基金體系將聚焦「投小投早」，券商體系將助力資本

市場融資。目前中國企業仍以銀行間接融資為主，直接融資比例不足。近年來，科創板、全面註

冊制的落地助力數字金融賦能實體經濟。



風險提示：數字金融政策推進不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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