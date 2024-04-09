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AH股新聞

09/04/2024 11:34

《滬股通》上證Ａ股指數半日跌０﹒１６％，資金流入７﹒３億人幣

　　《經濟通通訊社９日專訊》上證Ａ股指數半日收市跌０﹒１６％，報３１８９﹒５６點。
　　半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１１﹒９５億元，用８﹒０５億
元或２％，淨入７﹒３億元。（ｒｙ）

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