《經濟通通訊社９日專訊》上證Ａ股指數半日收市跌０﹒１６％，報３１８９﹒５６點。
半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１１﹒９５億元，用８﹒０５億
元或２％，淨入７﹒３億元。（ｒｙ）
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09/04/2024 11:34
《滬股通》上證Ａ股指數半日跌０﹒１６％，資金流入７﹒３億人幣
《經濟通通訊社９日專訊》上證Ａ股指數半日收市跌０﹒１６％，報３１８９﹒５６點。
半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１１﹒９５億元，用８﹒０５億
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