《滬股通》上證Ａ股指數半日跌０﹒１６％，資金流入７﹒３億人幣

《經濟通通訊社９日專訊》上證Ａ股指數半日收市跌０﹒１６％，報３１８９﹒５６點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１１﹒９５億元，用８﹒０５億

元或２％，淨入７﹒３億元。（ｒｙ）

