《神州券商》財新：內地釐定３００萬元券商限薪令，有央企先試行

《經濟通通訊社９日專訊》為響應中國最高層官員的「共同富裕」呼籲，中紀委去年提及需

要在金融和央企行業整治「享樂主義和奢靡之風」，加上中國資本市場表現遜色，金融從業人員

維持優越薪酬待遇引發群眾不滿，內地券商業限制員工高薪現已慢慢鋪開。

據《財新》引述知情人士報道，３００萬元（人民幣．下同）或成為２０２３年券商高管年

薪的重要分割線，已經有央企集團旗下的主要金融機構先行先試，暫停發放員工薪酬超過３００

萬元的部分。報道指，有說法稱人社部、財政部及國資委此前專門開會，對央╱國企旗下金融機

構人員薪酬「限高」進行論證。

報道引述試行「限薪令」的金融機構內部人士指，目前內部對此未有明確通知，但整個系統

都默契執行，下屬機構將薪酬高出３００萬元以上的部分暫停發放，如果最終沒有要求，少發的

可以補發。報道還指出，長三角地區一家龍頭券商、北方地區一家中型券商都在試行上限３００

萬元的限薪令。

不過對於限薪令，行業內存在不少疑問，例如當局是否只針對央企國企金融機構限薪，抑或

要求全行業都限薪，亦有人質疑員工的遞延收入是否也要算作限薪範圍以內。另外也有行業人士

對報道指出，調整券商薪酬激勵制度不應「只踩剎車、不踩油門」，愈難得的人才就應該獲得愈

高的報酬，不過目前國有金融機構探索中長期股權限制性激勵難度較大。（ｅｙ）

