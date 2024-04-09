  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

09/04/2024 15:03

《神州券商》財新：內地釐定３００萬元券商限薪令，有央企先試行

　　《經濟通通訊社９日專訊》為響應中國最高層官員的「共同富裕」呼籲，中紀委去年提及需
要在金融和央企行業整治「享樂主義和奢靡之風」，加上中國資本市場表現遜色，金融從業人員
維持優越薪酬待遇引發群眾不滿，內地券商業限制員工高薪現已慢慢鋪開。
　　據《財新》引述知情人士報道，３００萬元（人民幣．下同）或成為２０２３年券商高管年
薪的重要分割線，已經有央企集團旗下的主要金融機構先行先試，暫停發放員工薪酬超過３００
萬元的部分。報道指，有說法稱人社部、財政部及國資委此前專門開會，對央╱國企旗下金融機
構人員薪酬「限高」進行論證。
　　報道引述試行「限薪令」的金融機構內部人士指，目前內部對此未有明確通知，但整個系統
都默契執行，下屬機構將薪酬高出３００萬元以上的部分暫停發放，如果最終沒有要求，少發的
可以補發。報道還指出，長三角地區一家龍頭券商、北方地區一家中型券商都在試行上限３００
萬元的限薪令。
　　不過對於限薪令，行業內存在不少疑問，例如當局是否只針對央企國企金融機構限薪，抑或
要求全行業都限薪，亦有人質疑員工的遞延收入是否也要算作限薪範圍以內。另外也有行業人士
對報道指出，調整券商薪酬激勵制度不應「只踩剎車、不踩油門」，愈難得的人才就應該獲得愈
高的報酬，不過目前國有金融機構探索中長期股權限制性激勵難度較大。（ｅｙ）

全新節目《說說心理話》如何搞好家庭關係？關係破裂幾時要放手？修補關係切忌讓XX充昏頭腦！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金