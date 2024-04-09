【大國博弈】近３００中國公民入境美國遭盤查遣返，中方揚言交涉

《經濟通通訊社９日專訊》針對近期發生多宗中國公民入出境美國受滋擾事件，中國駐美國

使館發言人８日表示，美方的做法遠遠超出正常執法範圍，帶有強烈意識形態偏見，嚴重侵犯當

事人正當合法權益，嚴重干擾中美正常人員來往，嚴重違背中美元首關於加強和便利兩國人文交

流的共識。發言人強調，中方強烈不滿，堅決反對。中國駐美國使館及有關總領館已向美國務院

、白宮國安會、國土安全部及海關與邊境保護局等多個部門提出交涉，對於此類案件，中方堅持

「發生一起，交涉一起」，直至問題得到解決。

發言人表示，據不完全統計，２０２１年７月至今，遭美方無端滋擾盤查遣返的中國公民近

３００人，其中持有合法有效材料的留學生超過７０人；２０２３年１１月以來，僅在華盛頓杜

勒斯機場就發生了１０宗中國留學人員入境時受滋擾、盤查並被註銷簽證遣返事件。發言人批評

，類似事件層出不窮，近期更是愈演愈烈，甚至受美方邀請來美友好訪問的中國公務人員入出境

時也被無端滋擾、盤查。

發言人強調，中國對任何一個中國留學生遭受非法、粗暴對待都不能容忍，採取措施堅決維

護中國公民正當合法權益。中方敦促美方切實落實兩國元首達成的共識，停止打著所謂「國家安

全」的幌子滋擾來美中國公民，停止毒化兩國關係的民意環境，停止阻礙兩國人民友好交流。

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