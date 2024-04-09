《中國要聞》Ｚａｒａ多地關店掀撤出中國猜測，員工稱無相關消息

《經濟通通訊社９日專訊》西班牙連鎖服裝品牌Ｚａｒａ在內地多個城市的分店近日接連關

門，網民紛紛猜測「Ｚａｒａ要撤出中國市場」，不少博主就貼出到Ｚａｒａ掃貨的照片，稱「

且買且珍惜，以後這座城市再也沒有Ｚａｒａ」。

內媒《每日經濟新聞》引述Ｚａｒａ工作人員指出，３月３１日已關閉惠州、東莞的分店，

４月２日關閉了上海寶山分店，閉店是公司的商業決定，具體原因「我們沒有得到相關消息」。

對於「Ｚａｒａ將要逐步撤出中國市場」的傳聞，工作人員亦表示，目前還沒有相關消息。

Ｚａｒａ母公司Ｉｎｄｉｔｅｘ集團２０２３年財報顯示，截至２０２４年１月３１日，

Ｚａｒａ在全球開設了１８１１家分店，中國是Ｚａｒａ在西班牙（２６１家）大本營之外分店

數量最多的國家，共１１８家，其中內地分店９６家。報道引述Ｚａｒａ工作人員指出，目前內

地正常營業的店舖有８７家。

報道提到，Ｚａｒａ在中國市場的店舖數量在２０１８年前後到達頂峰，僅內地市場的分店

就有１８３家。報道並提到，Ｚａｒａ在惠州、東莞的分店均為當地唯一門店，開業超過十年，

撤店後該兩座城市再無Ｚａｒａ實體店。（ｓｌ）

