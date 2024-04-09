京東健康強調不會布局藥品研發，官宣醫藥健康商品「過期免費換」

《經濟通通訊社９日專訊》京東健康（０６６１８）日前發起一項藥品保健品消費調查問卷

，由於問卷題目涉及新藥研發、臨床試驗、患者招募等內容，引發外界對於京東健康開啟藥品研

發的猜測。內媒引述京東健康相關負責人回應稱，藥品研發不在業務布局中，今後也不會投身這

一領域。

該負責人強調，這次用戶調研是因為平台服務升級，京東健康推出了藥品和保健品「過期免

費換」服務，旨在進一步提升用戶的健康消費體驗，希望通過該服務的上線，提高用戶的用藥安

全和食品安全意識。

京東買藥昨宣布服務升級，推出醫藥健康商品「過期免費換」服務，覆蓋藥品、保健品、滋

補品、以及寵物藥品和寵物保健品等。用戶在購買時須確認商品詳情頁面標有「過期免費換」標

簽，打標商品未開封但到期的９０天內，均可申請免費換。每個用戶每年最多可換新１０件商品

，已換新商品不支持無限次換新；若申請換新的商品為處方藥，用戶需提供三日內有效處方單進

行換新。醫療器械品類則享「３６５天只換不修」服務，打標商品出現國家「三包」（退貨、更

換、維修）範圍內質量問題，可享１次免費換新。（ｓｌ）

