《打擊貪腐》中石油前副總經理徐文榮涉嫌受賄案由檢察院提起公訴

《經濟通通訊社９日專訊》中國石油天然氣集團有限公司原黨組副書記、副總經理徐文榮涉

嫌受賄一案，近日由瀋陽市人民檢察院向瀋陽市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控，徐文榮利用擔任石油地球物理勘探局副局長兼國際勘探部總經理，中國

石油集團東方地球物理勘探有限責任公司黨委副書記、總經理，中國石油天然氣集團公司總經理

助理，中國海運（集團）總公司黨組成員、紀檢組組長、副總經理，中國石油天然氣集團公司黨

組副書記、副總經理，中國石油天然氣集團有限公司黨組副書記、副總經理等職務上的便利以及

職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當

以受賄罪追究其刑事責任。



＊徐文榮問題包括結交政治騙子、大搞權錢交易＊



６２歲的徐文榮２０２３年２月在中國建材集團有限公司外部董事任上被免職，同年６月受

查，今年１月被開除黨籍，以受賄罪移送檢察機關審查起訴，同月被正式逮捕。據中紀委國家監

委當時的通報，徐文榮熱衷政治投機，為謀求職務晉升結交政治騙子，處心積慮對抗組織審查；

違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請；在組織函詢時不如實說明問題；違規從

事營利活動，安排親屬在國有參股企業掛名領薪；毫無紀法底線，擅權妄為，靠石油吃石油，大

搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬、職務安排等方面謀利，並非法收受巨

額財物。（ｓｌ）

