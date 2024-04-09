《Ａ股焦點》創新藥板塊走強，昭衍新藥Ａ漲停，康希諾漲逾１０％

《經濟通通訊社９日專訊》午後創新藥板塊震盪走強，鍵凱科技（滬：６８８３５６）、昭

衍新藥Ａ（滬：６０３１２７）漲停，康希諾（滬：６８８１８５）漲１０﹒５％，泰格醫藥

（深：３００３４７）漲６﹒６％，新開源（深：３００１０９）、藥石科技

（深：３００７２５）漲近６％，首藥控股（滬：６８８１９７）、君實生物

（滬：６８８１８０）等跟漲。



＊多地出台新政支持創新醫藥發展，廣州擬５年擲５０億＊



北京、廣州、珠海等多地政府近日相繼出台支持創新醫藥高質量發展的政策。其中，《廣州

開發區（黃埔區）促進生物醫藥產業高質量發展辦法》提到，對具有全球影響力的大師、戰略科

學家領銜的具備顛覆性技術創新突破、應用前景明確廣闊的若干生物醫藥頂尖項目，最高支持額

度５０億元人民幣，支持期限最長５年。

至於《北京市支持創新醫藥高質量發展若干措施（２０２４）（徵求意見稿）》，其亮點在

於從研發端與支付端兩方面發力，指出要在研發上加快審批速度，在支付方面對創新藥限制鬆綁

，鼓勵多元化支付。其中，在研發端，包括但不限於支持將臨床試驗啟動整體用時壓縮至２８周

以內，並支持重點企業實現全球同步開展臨床試驗、推動實施「藥品補充申請審評時限從２００

日壓縮至６０日、藥品臨床試驗審批時限從６０日壓縮至３０日」的國家創新試點、到２０２４

年底累計納入項目制管理品種數量提升至２００項，以及在出海方面，２０２４年推動５個品種

「走出去」。（ｓｌ）

