《中國要聞》拉夫羅夫向習近平表示俄中將繼續落實新戰略任務

《經濟通通訊社９日專訊》國家主席習近平今日在北京與俄羅斯外長拉夫羅夫會晤。據俄羅

斯傳媒報道，拉夫羅夫在會談中表示，莫斯科和北京將繼續落實俄中兩國元首確定的新戰略任務

。報道並指，拉夫羅夫向習近平轉達了俄羅斯總統普京的問候。（ｓｌ）

