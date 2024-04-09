《經濟通通訊社９日專訊》國家主席習近平今日在北京與俄羅斯外長拉夫羅夫會晤。據俄羅
斯傳媒報道，拉夫羅夫在會談中表示，莫斯科和北京將繼續落實俄中兩國元首確定的新戰略任務
。報道並指，拉夫羅夫向習近平轉達了俄羅斯總統普京的問候。（ｓｌ）
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09/04/2024 17:47
《中國要聞》拉夫羅夫向習近平表示俄中將繼續落實新戰略任務
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斯傳媒報道，拉夫羅夫在會談中表示，莫斯科和北京將繼續落實俄中兩國元首確定的新戰略任務
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