《中國要聞》趙樂際周四率團訪問北韓３天，出席中朝友好年開幕式

《經濟通通訊社９日專訊》中國外交部發言人毛寧宣布，應朝鮮勞動黨中央委員會和朝鮮民

主主義人民共和國政府邀請，中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際將率中國黨政

代表團，於４月１１日至１３日（周四至六）對朝鮮進行正式友好訪問，並出席「中朝友好年」

開幕式活動。趙樂際將是新冠疫情後訪問平壤的中方最高層人士。（ｓｌ）

