字節跳動第三年登上胡潤全球獨角獸榜首，ＯｐｅｎＡＩ躍升第三位

《經濟通通訊社９日專訊》胡潤研究院今日發布《２０２４全球獨角獸榜》，字節跳動以價

值１﹒５６萬億元（人民幣．下同）連續第三年成為全球價值最高的獨角獸，價值增長１４２０

億元。胡潤研究院讚賞字節跳動去年營收接近８０００億元，超越了騰訊，突顯其電商能力。

ＳｐａｃｅＸ以１﹒２８萬億元繼續位居全球第二，價值飆漲近３１００億元，增長規模亦

排第二，僅次於ＯｐｅｎＡＩ所增長的５６８０億元。

ＯｐｅｎＡＩ價值達７１００億元，由去年的全球第１７位躋身全球第三位，價值增長高達

５６８０億元，是過一年全球表現最好的獨角獸，不僅成功推出ＣｈａｔＧＰＴ，還發布了文生

視頻模型Ｓｏｒａ，預示著一個新的ＡＩ時代的到來。



＊螞蟻集團、菜鳥網絡在價值下跌榜排首兩位＊



螞蟻集團排名跌１位至第四，價值接近ＯｐｅｎＡＩ過去一年的增長規模，為５７００億元

，下降多達２８４０億元，是榜單上價值下降最多的公司，主要因為海外投資估值下降，公司最

近一個季度的利潤下降了８２％。價值下降第二多的是菜鳥網絡，下降了１１７２億元，得

７４５億元，排名大跌３７位，排在全球第４７。

胡潤全球獨角榜列出全球成立於２０００年之後，價值１０億美元以上的非上市公司。本次

榜單估值計算截止日期為２０２４年１月１日，在發布之前更新了估值的重大變化。

在本次榜單中，全球獨角獸企業數量達到１４５３家，比去年增加７％，即９２家。美國以

７０３家獨角獸領跑，增加３７家，佔全球總數的４８％；中國以３４０家位居第二，增２４家

；印度以６７家保持第三，減少１家。



＊米哈游排名飆升９１位，２１家國企孵化獨角獸上榜＊



４３０家獨角獸公司的價值比去年上升，其中１７１家是新面孔。這些獨角獸公司的價值共

增長５﹒３萬億元，其中新獨角獸總價值２﹒２萬億元，相當於一家貴州茅台的價值。當中，米

哈游價值增長１１２２億元，排名飆升９１位，以１６００億元的價值排在全球第１２位。瑞幸

咖啡價值也增長了１２８億元，以５４０億元價值排在９１位，排名躍升３９位。

２１家國企孵化的獨角獸上榜，全部來自中國，以新能源汽車廣汽埃安為首，價值１０００

億元，排全球２６位；其次是由東風汽車所打造的新能源汽車嵐圖，價值３０５億元，排第

１９３位；由上汽、張江高科和阿里巴巴聯合打造的新能源汽車智己汽車，以及由華大半導體所

打造的積塔半導體，價值均達到３００億元，並列全球１９７位。

本次榜單有４２家「降級」剔出，即價值降至１０億美元以下，其中２１家來自美國，１１

家來自中國，包括威馬汽車、集創北方及興盛優選。金融科技、軟件服務和電子商務是價值下降

最多的行業。



胡潤《２０２４全球獨角獸榜》前十：

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排名 排名變化 企業名稱 估值（億元人民幣） 價值變化（億元人民幣）

１ ０ 字節跳動 １５６００ １４２０

２ ０ ＳｐａｃｅＸ １２８００ ３０５３

３ １４ ＯｐｅｎＡＩ ７１００ ５６８０

４ －１ 螞蟻集團 ５７００ －２８４０

５ －１ Ｓｈｅｉｎ ４６００ ０

６ －１ Ｓｔｒｉｐｅ ４３００ ７８１

７ ０ Ｄａｔａｂｒｉｃｋｓ ３０５０ ８５２

８ ８ Ｃａｎｖａ ２８００ １２７８

９ ８ 幣委 ２４００ ９９４

１０ －４ 微眾銀行 ２３５０ ０

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（ｓｌ）

